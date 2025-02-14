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В ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу

FT: страны ЕС разрабатывают план по сектору Газа как альтернативу идеям Трампа
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Hatem Khaled/Reuters

Страны — члены Европейского союза (ЕС) начали разрабатывать план по сектору Газа, который мог бы стать альтернативой инициативе президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев с территории анклава. Об этом сообщила газета The Financial Times.

«Европейские страны сотрудничают с арабскими государствами, чтобы срочно разработать план <...> и представить его Дональду Трампу», — говорится в материале.

По данным издания, предложение американского лидера вызвало беспокойство у политиков в странах — членах ЕС и арабских государствах. Но в то же время его действия «придали новый импульс» дискуссиям об обеспечении безопасности сектора Газа, которые до сих пор были неуверенными и вялотекущими.

В статье приводятся слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости придумать «что-то еще более умное», чем инициатива хозяина Белого дома. Как сказал глава республики, только в этом случае усилия Брюсселя по противодействию плану Вашингтона станут «заслуживающими доверия».

Из публикации следует, что министры иностранных дел четырех европейских стран — Италии, Германии, Великобритании и Франции — намерены в ближайшее время провести переговоры с представителями арабских государств и обсудить с ними судьбу сектора Газа. Встреча запланирована на 14 февраля и состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, выяснили журналисты.

Кроме того, в консультациях собираются принять участие и США. Однако пока неизвестно, кто именно будет представлять американские власти.

5 февраля Дональд Трамп провел пресс-конференцию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой предложил переселить палестинцев из сектора Газа. Более того, хозяин Белого дома объявил о планах взять анклав под контроль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский лидер пригрозил палестинскому движению ХАМАС «адом», если оно не освободит всех израильских заложников.

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