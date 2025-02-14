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На сайте Кремля появился официальный логотип 80-летия Победы

Официальный логотип 80-летия Победы украсил сайт Кремля
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Евгений Биятов/РИА Новости

Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появился на сайте Кремля, при нажатии на него открывается сайт празднования годовщины Победы.

Логотип разместили в верхнем левом углу официального сайта Кремля. Его изобразили в виде белого памятника «Родина-мать зовет!», который посвящен героям Сталинградской битвы, на красном фоне. Также написаны слова «Победа!» и цифра «80».

Кроме того, в сам логотип встроена гиперссылка, которая ведет на официальный сайт празднования 80-летия Победы.

Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был представлен в ноябре 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе.

3 февраля президент России Владимир Путин заявил, что во время Второй мировой войны (1939—1945 годы) нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений.

А 27 января во время поездки в Санкт-Петербург российский лидер назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом. Глава государства подчеркнул, что Сталинградская битва навсегда останется «торжеством жизни, мужества и духовной мощи» российского-советского народа, а также ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага.

Ранее ФСБ рассекретила данные о Сталинградской битве.

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80 лет Победы
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