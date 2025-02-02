ФСБ рассекретила доклады руководству в дни битвы на Волге в 1942 и 1943 годах

Пресс-служба управления ФСБ по Волгоградской области рассекретила докладные записки военному руководству СССР в дни Сталинградской битвы. Об этом сообщает ТАСС.

«В день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы...» — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что они проливают свет на важные данные, передававшиеся военному руководству Советского Союза в дни битвы на Волге в 1942–1943 годах. Сотрудники НКВД по всем районам Сталинградской области собирали информацию о противнике — составе войск и технике немцев. Подчеркивается, что полученная информация помогла определить слабые места в обороне фашистов и заблокировать наступление.

Накануне в Волгограде дорожные знаки при въезде в город поменяли на «Сталинград». Переименование приурочено к празднованию дня победы в Сталинградской битве 2 февраля. Новые обозначения можно заметить при въезде в город, а также у моста через Волгу.

Согласно указу городской думы, Волгоград меняет название на Сталинград девять раз в году. Все изменения приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны (ВОВ). Переименование происходит 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Нововведение действует на территории города с 2022 года.

Ранее Путин заявил, что немцы не имеют отношения к преступлениям нацистов.