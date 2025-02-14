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Подозреваемый признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

Наехавший на людей в Мюнхене водитель признался, что сделал это намеренно
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Michale Fischer/dpa/Global Look Press

Задержанный водитель машины, наехавший на толпу людей в Мюнхене, признался, что сделал это намеренно. Об этом во время пресс-конференции сообщила в соцсетях представитель прокуратуры города Габриэле Тильман.

«Он назвал мотив, который я могу описать как религиозный», — пояснила она.

По ее словам, «речь идет об исламистски мотивированном преступлении». Однако у следователей пока нет доказательств, которые бы указывали на участие задержанного в каких-либо экстремистских или террористических группировках.

Тильман добавила, что предстоит выяснять, почему подозреваемый выбрал в качестве мишени именно участников профсоюзной демонстрации.

Представитель полиции Кристиан Хюбер на пресс-конференции добавил, что, согласно обновленным данным, число пострадавших в инциденте выросло до 36 человек. В последний раз речь шла о 30 горожанах. При этом он указал, что число пострадавших может еще расти.

Среди пострадавших взрослый и ребенок получили очень тяжелые травмы, восемь человек попали в больницу с тяжелыми травмами, а десять получили ранения средней степени тяжести.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя автомобиля задержали на месте. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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