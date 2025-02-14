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Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене достигло 36

Merkur.de: число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене достигло 36
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы Германии сообщили, что число пострадавших при наезде автомобиля на демонстрантов в Мюнхене достигло 36 человек. Об этом сообщает портал Merkur.de со ссылкой на брифинг полиции.

«Число пострадавших достигло 36 человек», — заявила представитель полиции.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя автомобиля задержали на месте. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начинается в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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