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Тушившим пожары в Калифорнии спасателям предложили уволиться

WP: власти США предложили уволиться пожарным, тушившим леса Лос-Анджелеса
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Ringo Chiu/Reuters

Власти США разослали пожарным, тушившим лесные пожары, ранее охватившие Лос-Анджелес, предложение уволиться по собственному желанию в преддверии масштабных сокращений, это подорвало боевой дух служащих. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что предложение об увольнении по собственному желанию с выплатой компенсации сделано для того, чтобы побудить сотрудников уйти в отставку до конца сентября или подвергнуться риску увольнения в ходе масштабного сокращения численности федеральных служащих.

Издание подчеркивает, что предложение вызвало замешательство и тревогу у государственных служащих разного профиля, но особенно задело пожарных.

До этого сообщалось, что менее чем за неделю до начала пожаров в городе мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные $49 миллионов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее Трамп поручил взять под контроль воду в Калифорнии из-за январских пожаров.

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