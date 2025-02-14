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В московскую инфекционную больницу попали 20 постояльцев хостела

Депздрав Москвы: 20 постояльцев столичного хостела попали в инфекционную клинику
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Shutterstock/FOTODOM

В московскую инфекционную больницу увезли 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис», обратившихся за помощью к врачам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент здравоохранения.

«20 человек были госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме», — говорится в сообщении.

Депздрав и Роспотребнадзор начали совместное эпидемиологическое расследование. В хостеле работают специалисты медслужб.

Накануне сообщалось об отравлении 50 человек в указанном хостеле. Отмечалось, что все пострадавшие постояльцы употребили готовую еду от одного поставщика. Мужчины работали на стройке жилого комплекса «Обручева 30». Питание поставляла компания ООО «Енидем». В Роспотребнадзоре уже прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку.

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