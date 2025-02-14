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В Москве постояльцев хостела госпитализировали с признаками отравления

Mash: 50 человек отравились готовой едой в хостеле на юге Москвы
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Haggardous50000/Shutterstock

50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница Рбк сервис» на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что все пострадавшие постояльцы употребили готовую еду от одного поставщика. Пятерых человек госпитализировали.

По данным канала, отравившиеся мужчины работали на стройке жилого комплекса «Обручева 30». Накануне им на работе подали суп и курицу. Работники почувствовали себя плохо в хостеле, у некоторых началась рвота.

В настоящее время на месте инцидента работают десятки машин скорой помощи. Пострадавшие — граждане Таджикистана и Узбекистана.

Питание строителям поставляла компания ООО «Енидем», пишет Mash.

Накануне сообщалось, что в Москве в одном из заведений сети «Братья Караваевы» нашли кишечную палочку. Один из посетителей отравился в кафе возле метро «Белорусская». Также в заведении обнаружили нарушение технических регламентов. Кафе закрыли на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд.

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