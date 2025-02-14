Роспотребнадзор начал расследование после отравления постояльцев хостела в Москве

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после отравления постояльцев хостела «Гостиница Рбк сервис» на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что заболевшие являются строительными рабочими», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент проводятся мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний.

Накануне стало известно, что около 50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница Рбк сервис» в Москве. Отмечается, что все пострадавшие постояльцы употребили готовую еду от одного поставщика. Отравившиеся мужчины работали на стройке жилого комплекса «Обручева 30». Питание поставляла компания ООО «Енидем».

До этого сообщалось, что в Москве в одном из заведений сети «Братья Караваевы» нашли кишечную палочку. Один из посетителей отравился в кафе возле метро «Белорусская». Также в общепите обнаружили нарушение технических регламентов. Кафе закрыли на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд.