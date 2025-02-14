Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор начал расследование после отравления постояльцев хостела в Москве

После отравления постояльцев хостела в Москве проводится эпидрасследование
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после отравления постояльцев хостела «Гостиница Рбк сервис» на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что заболевшие являются строительными рабочими», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент проводятся мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний.

Накануне стало известно, что около 50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница Рбк сервис» в Москве. Отмечается, что все пострадавшие постояльцы употребили готовую еду от одного поставщика. Отравившиеся мужчины работали на стройке жилого комплекса «Обручева 30». Питание поставляла компания ООО «Енидем».

До этого сообщалось, что в Москве в одном из заведений сети «Братья Караваевы» нашли кишечную палочку. Один из посетителей отравился в кафе возле метро «Белорусская». Также в общепите обнаружили нарушение технических регламентов. Кафе закрыли на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами