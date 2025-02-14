Россиян не оказалось среди пострадавших при наезде автомобиля на людей в Мюнхене

Генконсульство РФ: россиян среди пострадавших при наезде на толпу в Мюнхене нет

Россиян нет среди пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в Мюнхене. Об этом в Telegram-канале сообщило российское генконсульство в Бонне.

В ведомстве отметили, что данные об отсутствии россиян среди пострадавших получили от местной полиции.

Утром 14 февраля городская полиция сообщала, что при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене пострадало 30 человек. Глава баварского правительства и лидер ХСС Маркус Зёдер допустил версию теракта.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. По информации Bild, в результате наезда пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего в Мюнхене толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.