Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян не оказалось среди пострадавших при наезде автомобиля на людей в Мюнхене

Генконсульство РФ: россиян среди пострадавших при наезде на толпу в Мюнхене нет
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Россиян нет среди пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в Мюнхене. Об этом в Telegram-канале сообщило российское генконсульство в Бонне.

В ведомстве отметили, что данные об отсутствии россиян среди пострадавших получили от местной полиции.

Утром 14 февраля городская полиция сообщала, что при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене пострадало 30 человек. Глава баварского правительства и лидер ХСС Маркус Зёдер допустил версию теракта.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. По информации Bild, в результате наезда пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего в Мюнхене толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами