В Мюнхене выросло число пострадавших при наезде машины на толпу

Полиция Мюнхена сообщила, что число пострадавших при наезде машины выросло до 30

При наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене пострадало 30 человек. Обновленные данные опубликовала городская полиция.

Глава баварского правительства и лидер ХСС Маркус Зёдер допустил версию теракта в связи с инцидентом в Мюнхене.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. По информации Bild, в результате наезда пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие иностранные лидеры.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего в Мюнхене толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Выяснилось, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.