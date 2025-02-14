Россиянам рассказали, как выявить плохой отель по отзывам

Перед бронированием отеля важно изучить отзывы, но следует помнить, что не все из них достоверны. Об этом в беседе с РИАМО предупредила руководитель PR-департамента отеля Palmira Garden Юлия Морозова.

На достоверность отзыва, по ее словам, указывает подробное описание проживания с деталями, например, упоминание сотрудников или конкретных ситуаций. Общие же похвалы или критика без подробностей часто выглядят ненадежно.

«Чтобы получить сбалансированное представление, лучше изучать нейтральные обзоры, где описаны как плюсы, так и минусы. Обращайте внимание и на повторяющиеся комментарии, которые отражают общие тенденции: если многие пишут о низком качестве уборки или отличном обслуживании в ресторане, это скорее всего указывает на реальную ситуацию», — отметила эксперт.

Она добавила, что не стоит обращать внимания на единичные инциденты вроде неработающего пульта от телевизора, поскольку они не отображают общий уровень сервиса.

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» до этого рассказали, что доля зарубежных бронирований авиабилетов на март 2025 года выросла на 8 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года. Половина путешественников (49%) планируют отправиться за рубеж.

Самым востребованным международным направлением стал Стамбул (Турция) — 7% от всех зарубежных перелетов. Также пассажиры бронируют авиабилеты на Пхукет (Таиланд) — 6%, в Денпасар (Бали, Индонезия) и в Дубай (ОАЭ) — по 4%, в Ташкент (Узбекистан) и Бангкок — по 3%.

Ранее россиянам назвали способ получить визу с вероятностью в 99%.