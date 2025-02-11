Стало известно, где россияне проведут отпуск в марте

Доля зарубежных бронирований авиабилетов на март 2025 года выросла на 8 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года. Половина путешественников (49%) планируют отправиться за рубеж, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Самым востребованным международным направлением стал Стамбул (Турция) — 7% от всех зарубежных перелетов. Также пассажиры бронируют авиабилеты на Пхукет (Таиланд) — 6%, в Денпасар (Бали, Индонезия) и в Дубай (ОАЭ) — по 4%, в Ташкент (Узбекистан) и Бангкок — по 3%.

В среднем россияне проведут за границей девять дней. Самый длительный отдых граждане планируют в Бангкоке — в среднем две недели. А самым семейным направлением стал Дубай, куда четверть авиабилетов приходится на пассажиров с детьми.

Лидерами по количеству внутренних бронирований в марте стали Сочи (17% бронирований), Санкт-Петербург (13%) и Москва (12%).

Также пассажиры в марте планируют отправиться в Минеральные Воды (10%), Калининград (10%), Казань (4%), Махачкалу и Иркутск (по 3%), в Екатеринбург и Мурманск (по 2%).

Средняя продолжительность поездки внутри страны увеличилась на сутки по сравнению с февралем и составила шесть дней. Путешествовать с детьми планирует 13% пассажиров.

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