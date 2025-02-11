Россиянам назвали способ получить визу с вероятностью в 99%

Желающим получить визу необходимо обратиться в турагентство – в этом случае отказы случаются менее, чем в 1% случаев. Самостоятельное обращение в консульство или через недобросовестного посредника повышает шансы на отказ до 20%, сообщил НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Чаще всего россияне подаются на визы во французское и итальянское посольства, где процедура рассмотрения достаточно короткая – максимум три-четыре недели, отметил эксперт. Что касается услуг посредника, то они, по его словам, берут больше, турагентств, при этом повышая риски отказа.

«Турагентство берет только консульский сбор €70-100. А посредник берет что-то себе сверху, — объяснил Мкртчян. — Ни один турагент не берет больше, чем консульский сбор. К тому же опытный турагент никогда не посоветует вам подаваться в ту страну, где большой процент отказов».

Специалист призвал учитывать, что агентство также бронирует отель, выкупает авиабилеты, предоставляет страховку на случай, если визу не выдадут вовремя.

Бывают случаи, когда туристы пытаются сделать фальшивую бронь, предоставить справку с работы с недостоверными данными – к примеру, кладут в банк долговые средства и берут справку из банка о наличии капитала, рассказал Мкртчян. В этом случае они действуют самостоятельно, так как агентство не будет подавать документы на визу, если средств на счете не хватает или они лежат там менее, чем полгода. В 15-20% случаев такие люди получают отказ, отметил эксперт.

В целом нужно учитывать, что при зарплате в 30 тыс. рублей шансов на получение визы мало, а вот если путешественник получает 100-200 тыс. рублей, то они огромны, подчеркнул специалист. При бронировании дорогого продукта — например, круиза по Средиземному морю — отказов практически нет, заключил Мкртчян.

Ранее генконсул РФ заявил о росте числа выдаваемых американцам виз в РФ.