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Врач рассказала, как противостоять гиперконтролю

Врач Галич: чтобы противостоять гиперконтролю, важно осознать его наличие
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы противостоять гиперконтролю, важно осознать его наличие и видеть его признаки. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич.

«Почему я сейчас напрягаюсь? А я правда могу это контролировать? Что случится, если я сейчас просто буду наблюдать со стороны, не включаясь в процесс? Важно понять, что мир не идеален и разнообразен», — сказала специалист.

Она посоветовала определить свои границы контроля: личные эмоции, поступки, планы, намерения. Все остальное — личное пространство других.

Гиперконтроль — это состояние, при котором человек чрезмерно контролирует себя и окружающих, а также ситуации. Причиной данного состояния может быть страх перед неизвестностью, поэтому даже малейшая неожиданность может вызвать тревогу, а иногда и паническую атаку, отметила Галич.

Психолог Мария Манина до этого предупреждала, что излишний контроль со стороны родителей может спровоцировать развитие агрессии у ребенка.

Ранее психолог рассказала о причинах формирования повышенной тревожности у зумеров.

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