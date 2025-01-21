Психолог рассказала о причинах формирования повышенной тревожности у зумеров

Чувствительность и повышенная тревожность могут возникать у поколения Z на фоне клипового мышления, которое требует кратких выжимок из массива информации. Об этом «Москве 24» рассказала медицинский психолог Александра Ищук.

«Раньше анализ материала происходил медленно. Например, просмотр мультфильмов и сказок был вдумчивым и неспешным, мозг успевал обрабатывать данные. Сейчас изображения движутся быстро, а информация представляется в виде кратких выжимок. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал», — пояснила эксперт.

По ее словам, просмотр коротких видео может провоцировать у зумеров проблемы с концентрацией внимания и запоминанием. Еще одной причиной тревожности у них выступает гиперопека родителей, продолжила врач. Она отметила, что подобное воспитание может нарушить развитие ребенка, что грозит формированием страха принимать решения. Кроме того, на психическом здоровье зумеров сказалась пандемия COVID-19, потому что в условиях изоляции и неопределенности у них сократилось количество нейронов в мозге и пострадала нервная система, заключила Ищук.

Китайские ученые из Тяньцзиньского педагогического университета до этого изучили воздействие компульсивного просмотра коротких видеороликов в TikTok и других онлайн-платформах на состояние мозга человека. Специалисты обнаружили изменения в работе нейронных цепей и самой структуре мозговой ткани, связанные с зависимостью от такого контента.

Ранее сообщалось, что зумеры стали самыми активными покупателями маркетплейсов в 2024 году.