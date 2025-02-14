Психотерапевт объяснила, чем опасен гиперконтроль

Гиперконтроль — это состояние, при котором человек чрезмерно контролирует себя и окружающих, а также ситуации. Причиной данного состояния может быть страх перед неизвестностью, поэтому даже малейшая неожиданность может вызвать тревогу, а иногда и паническую атаку. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич.

Специалист отметила, что люди, склонные к гиперконтролю, не могут ограничить его проявление только одной сферой жизни, поэтому контролируют все, как в профессиональной, так и в личной жизни, что часто приводит к ухудшению отношений с близкими и коллегами.

«Карл Густав Юнг говорил, что зрелость человека определяется тем, какое количество неопределенности он способен вынести. То есть насколько он может сохранять спокойствие и уверенность в мире, где нет гарантий», — отметила специалист.

Причиной гиперконтроля, по ее словам, могут стать травматический опыт в детстве, неконтролируемая среда, тревожность, а также социальные нормы и ожидания.

В прошлом году в Китае 20-летняя девушка обратилась в полицию после того, как ее родители установили камеру наблюдения в ее спальне.

Студентка второго курса университета, назвавшаяся Ли, рассказала полицейским, что сбежала из дома, потому что «хотела свободы». Родители Ли, с ее слов, установили камеру наблюдения в спальне взрослой дочери, а также били ее каждый раз, когда она совершала ошибки. Пострадавшая утверждает, что жестокое воспитание и чрезмерный контроль с их стороны привели к возникновению у нее психологической травмы.

Ранее психолог предупредила об опасности излишнего контроля за детьми.