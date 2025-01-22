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Психолог предупредила об опасности излишнего контроля за детьми

Психолог Манина: излишний контроль может спровоцировать агрессию у детей
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Shutterstock

Излишний контроль со стороны родителей может спровоцировать развитие агрессии у ребенка. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Мария Манина.

По ее словам, это грозит тем, что он начнет обижать «более слабых», например, животных. Она пояснила, что так дети могут вымещать свою злость.

«Если ребенка мучают, слишком контролируют, унижают и бьют, то он ищет, где бы ему в пространстве выразить эту агрессию, потому что ответная агрессия дома невозможна, зато на более слабом он может освободиться от этой внутренней агрессии, чтобы она не обернулась в аутоагрессию», — подчеркнула Манина.

Детский нейропсихолог и преподаватель международного института психологии Smart Егор Семенов до этого рассказал «Газете.Ru», что родителям не следует пытаться все время «играть» в любящую семью при ребенке. Если тотально ограничивать его от негатива, ему будет гораздо сложнее, когда он выйдет во взрослый мир: любое проявление конфликта, хамства, цинизма будет его дезориентировать, предупредил эксперт.

Ранее психолог рассказала о причинах формирования повышенной тревожности у зумеров.

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