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Обществознание оставят для изучения в восьмых классах в новом учебном году

В России временно сохранят изучение обществознания для восьмых классов
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения временно сохранит изучение обществознания для восьмых классов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские восьмиклассники продолжат изучать обществознание в 2025/2026 учебном году. Кроме того, увеличение количества уроков истории также произойдет лишь с 1 сентября 2026 года.

Ранее предполагалось, что школьники начнут изучать обществознание с девятого класса, а количество часов на предмет сократится. При этом увеличится время, выделяемое на уроки истории. Однако реализацию инициативы сдвинули на один учебный год.

До этого помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский назвал обществознание «бесполезным» предметом. Он выразил надежду, что реформа, которую планирует Минпросвещения, окажется полезной для учеников.

Ранее глава Минпросвещения представил новые школьные учебники по истории.

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