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Глава Минпросвещения представил новые школьные учебники по истории

Министр просвещения Кравцов представил новые учебники по истории для 5-9 классов

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Новые единые учебники по всемирной истории и истории России для 5-9 классов представил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, работа над этими учебниками велась постоянно, практически 24 часа в сутки. Министр отметил, что всегда был на связи с авторами учебников и проводил совещания.

За основу учебников было взято «все лучшее», что было в действующих учебниках, новые издания обобщили и дополнили.

Кравцов добавил, что сам внимательно прочитал эти учебники, они будут интересны школьникам. Он призвал родителей также прочитать их, чтобы в этом убедиться.

В конце мая министр просвещения сообщил, что новый учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 рублей, стоимость новых учебников по истории для средней школы составит 208,88 рублей.

По его словам, их стоимость оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала аукционов, победителем которого стало издательство «Просвещение».

Ранее ФАС завела новое дело на издательство «Просвещение» из-за учебников по истории.

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