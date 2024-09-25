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Мединский назвал один из предметов школьной программы «бесполезным»

Мединский: нужно убрать бесполезное обществознание из школьной программы

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Сергей Елагин/Бизнес Online/Global Look Press

Обществознание, как школьный предмет, в нынешнем виде бесполезно, так как не пригодится в жизни. Об этом заявил помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский, пишет Ura.ru.

«Я считаю, что в нынешнем виде обществознание бесполезно. Такое, какое оно есть сейчас, в жизни не пригодится», — сказал он в «Арктическом диалоге» со школьниками Мурманской области.

При этом Мединский назвал этот предмет нужным, но нуждающимся в улучшении. Он выразил надежду, что реформа, которую планирует Минпросвещения в отношении обществознания, окажется полезной для учеников.

По мнению советника президента, нужно убрать обществознание из программы 6-8-х классов и сохранить только для старшеклассников.

Если реформа Минпросвещения будет реализована, то с 1 сентября 2025 года вместо этого предмета в школах будут преподавать историю региона.

30 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новые единые учебники по всемирной истории и истории России для 5-9 классов. По его словам, работа над этими учебниками велась постоянно, практически 24 часа в сутки. Министр отметил, что всегда был на связи с авторами учебников и проводил совещания. За основу учебников было взято «все лучшее», что было в действующих учебниках, новые издания обобщили и дополнили.

Ранее ФАС завела новое дело на издательство «Просвещение» из-за учебников по истории.

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