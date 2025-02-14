«Не может осознать»: мать Винника рассказала, как прошла его первая ночь в России

Мать Винника заявила, что после возвращения в РФ он ест только геркулесовую кашу

Вернувшийся в Россию после освобождения из тюрьмы в США россиянин Александр Винник еще не осознал, что находится на свободе. Об этом «Газете.Ru» рассказала его мать Вера Винник. По словам женщины, ее сын с момента возвращения ел только геркулесовую кашу из-за болей в желудке.

«Слава нашему президенту и всем, кто участвовал в этой непростой операции! Мы находимся в таком восторге, эмоции зашкаливают. Александр еще не может осознать, что он свободен и дома. Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — сказала она.

Российский IT-предприниматель Александр Винник, отбывавший срок в американской тюрьме, вернулся в Россию вечером 13 февраля. Его освободили в рамках обмена после помилования российской стороной бывшего сотрудника посольства США и учителя Марка Фогеля, отбывающего 14-летний срок по делу о контрабанде наркотиков.

Россиянин Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР считает, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что консультировал биржу.

12 февраля состоялся разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, Путин пригласил американского коллегу в Москву, Трамп Путина — в США.

Ранее Винник рассказал, что вернулся в Россию на самолете через Польшу.