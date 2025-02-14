Двух человек задержали за попытку поджога техники на территории воинской части

В Иркутской области были задержаны два человека по подозрению в попытке поджога военной техники на территории воинской части в Ангарске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, жители Ангарска предпринимали попытки поджечь специальную военную технику, забрасывая на территорию части стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате этих действий никто из военнослужащих не пострадал, повреждений техники также не было зафиксировано.

11 февраля Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Кировской области, признанному виновным в совершении теракта на железнодорожном транспорте. Согласно материалам дела, обвиняемый, действуя в интересах Украины, поджег три релейных шкафа, отвечающих за управление поездами и светофорами. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

За день до этого Курский областной суд признал жителя Курска Максима Москалева виновным и приговорил к 20,5 годам лишения свободы в колонии по обвинению в совершении государственной измены и диверсии. По данным следствия, в январе 2024 года он через мессенджер связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и, получив задание, сфотографировал военный комиссариат и отправил снимок куратору, а затем по заданию того же лица совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

Ранее в Приморье двум мужчинам вынесли приговор за поджог военкомата.