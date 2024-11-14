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В Приморье двум мужчинам вынесли приговор за поджог военкомата

В Приморье жителям Артема дали 13 и 14 лет строгого режима за поджог военкомата

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ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТСКИЙ ВОЕННЫЙ СУД/VK

В Приморье двум жителям города Артема вынесли приговор за поджог военкомата. Об этом сообщают «Вести.Приморье».

Перед судом предстали Кирилл Гетман и Роман Лозовой. По данным следствия, они подожгли здания военного комиссариата. Целью была «дестабилизация» работы органов государственной власти по проведению мобилизации.

В здании в момент поджога был сторож, поэтому действия сообщников могли окончиться еще и трагедией.

В итоге суд назначил Гетману 13 лет колонии строгого режима, а Лозовому — 14 лет.

До этого суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 20-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь авиационную технику на местном оборонном предприятии. Подозреваемому в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса России «диверсия» и «склонение к диверсии» избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пьяный россиянин разозлился на мать из-за выпивки и поджег запасенное на зиму сено.

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