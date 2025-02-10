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Россиянин получил 20 лет лишения свободы за госизмену и диверсию

Жителю Курска назначили 20,5 года тюрьмы по делу об госизмене
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Курский областной суд признал жителя Курска Максима Москалева виновным и приговорил к 20,5 годам лишения свободы в колонии по обвинению в совершении государственной измены и диверсии. Об этом сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Курской области.

Отмечается, что в январе 2024 года Москалев через мессенджер связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и, получив задание, сфотографировал военный комиссариат и отправил снимок куратору, а затем по заданию того же лица совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что жительница Севастополя приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Крымчанка по собственной инициативе собирала и передавала украинской стороне информацию о деятельности Вооруженных сил России.

В начале февраля сообщалось, что в Брянской области мужчину признали виновным по делу о государственной измене и приговорили к 17 годам лишения свободы за то, что он собирал и отправлял представителям украинской армии сведения о местах дислокации и маршрутах движения российских подразделений в период с марта 2022 года по август 2023 года.

Ранее жительницу Ялты обвинили в госизмене за денежный перевод из Дублина.

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Обвинения в госизмене
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