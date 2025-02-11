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В Ростове-на-Дону прорыв теплотрассы оставил 80 домов без тепла

В Ростове-на-Дону около 80 домов остались без тепла из-за аварии
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Yuri-D3/Shutterstock/FOTODOM

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов сообщил в Telegram-канале, что аварии на теплотрассах города оставили без тепла порядка 80 многоквартирных домов.

По его словам, «выявленные дефекты на тепловых сетях» привели к ограничению теплоснабжения жителей многоквартирных домов в нескольких районах города. Он отметил, что сотрудники «Ростовских тепловых сетей» в настоящее время работают над устранением аварии и восстановлением теплоснабжения. С ограничениями в подаче теплоснабжения столкнулись жители Ворошиловского, Кировского и Пролетарского районов.

До этого сообщалось, что в Чите снова произошла авария на котельной бывшего Машзавода, в результате чего часть жителей города осталась без отопления. По словам главы городской администрации Инны Щегловой, на пятом котле произошла протечка. Чиновница сообщила, что потребителей переключили на четвертый котел, в результате чего были снижены параметры теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.

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