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На Камчатке из-за холодов ввели режим повышенной готовности

В Пенжинском районе Камчатки из-за морозов ввели режим повышенной готовности
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Depositphotos

В Пенжинском районе Камчатского края в связи с аномальными холодами введен режим повышенной готовности. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Он отметил, что в этом году на Камчатке зима выдалась аномально бесснежной, что вызывает аномальные морозы, особенно в северной части края. Так, в Пенжинском районе температура достигает -46°C. В связи с этим в районе ввели режим повышенной готовности. Команды ремонтников подготовлены к возможным авариям теплоснабжения.

По прогнозу синоптиков, аномальные холода продлятся в Пенжинском районе до 31 января.

27 ноября сообщалось, что в Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия в школах для учеников 1–4-х классов.

Ранее биолог назвал плюсы и минусы теплой зимы.

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