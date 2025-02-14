Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США заморозили все антинаркотические программы в Мексике

Антинаркотические программы США в Мексике остановили из-за заморозки помощи
close
Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Все программы управления по борьбе с наркотиками госдепартамента США в Мексике временно прекратили свою деятельность в связи с заморозкой Штатами зарубежной помощи. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что замороженные программы были направлены на ликвидацию цепи поставок фентанила.

Агентство подчеркивает, что в рамках этих инициатив мексиканские власти обучались поиску и уничтожению подпольных лабораторий по производству фентанила, а также пресечению ввоза в Мексику химических веществ, необходимых для его изготовления.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Ранее Трамп рассказал о военных Мексики, которые будут охранять границу с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами