США заморозили все антинаркотические программы в Мексике

Все программы управления по борьбе с наркотиками госдепартамента США в Мексике временно прекратили свою деятельность в связи с заморозкой Штатами зарубежной помощи. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что замороженные программы были направлены на ликвидацию цепи поставок фентанила.

Агентство подчеркивает, что в рамках этих инициатив мексиканские власти обучались поиску и уничтожению подпольных лабораторий по производству фентанила, а также пресечению ввоза в Мексику химических веществ, необходимых для его изготовления.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Ранее Трамп рассказал о военных Мексики, которые будут охранять границу с США.