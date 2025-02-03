Трамп рассказал о военных Мексики, которые будут охранять границу с США

Трамп подтвердил, что Мексика направит 10 тыс военных для охраны границы с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне, Мексика согласилась оперативно направить 10 тысяч военных на границу с США, чтобы усилить борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что во время дружеского разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, она согласилась немедленно направить военных на границу с США.

Трамп добавил, что солдаты будут специально назначены для пресечения потока фентанила и нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.

До этого Шейнбаум после беседы по телефону с Трампом сообщила о временном прекращении действия пошлин на продукцию из своей страны.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.