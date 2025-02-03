В США заявили, что не хотят торговой войны с Мексикой и Канадой

Кевин Хассет: США не хотят торговой войны с Мексикой и Канадой

Советник Белого дома по экономической политике Кевин Хассет заявил в эфире CNBC, что администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в торговой войне с Канадой и Мексикой.

«Нужно прочитать исполнительный указ президента Трампа. На 100% ясно, что это не торговая война, это война против наркотиков», — заявил он.

По его словам, фентанил наносит значительный ущерб США. Он отметил, что фентанил поступает в Соединенные Штаты через границы с Мексикой и Канадой.

Он добавил, что «мексиканцы очень серьезно настроены на то, чтобы сделать то, что сказал президент Трамп».

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Позднее Трамп заявил, что по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне Мексика согласилась оперативно направить 10 тысяч военных на границу с США, чтобы усилить борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что введение пошлин на время будет приостановлено.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.