Винник прибыл в Турцию, откуда его отправили самолетом в РФ

Россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы, прилетел в Турцию на самолете, а затем был отправлен в Россию другим рейсом. Об этом заявил в интервью РИА Новости адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы Винника.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», - отметил Бух.

Также юрист заявил, что прибытие Винника в московский аэропорт ожидается в ближайшие часы.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоялся 12 февраля, на следующий день после того, как Москва согласилась освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на возвращение в Россию осужденного Александра Винника.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.