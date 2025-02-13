Путин подписал закон, защищающий граждан от финансовых мошенников

Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов. Также закон освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, кредитные и микрофинансовые организации обязаны предоставлять потребительские кредиты с задержкой: не менее четырех часов для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей. Для новой токенизированной карты суммы выше 50 тысяч рублей будут зачисляться через 48 часов с момента ее выпуска.

Из-под «периода охлаждения» исключаются кредиты, при получении которых сложно провести мошенничество, такие как автокредиты, ипотечные кредиты, займы с созаемщиками и поручителями, кредиты на рефинансирование ранее взятых долгов, а также займы на покупку товаров и услуг у юридических лиц и предпринимателей, оформленные без использования интернета.

Банк России будет оценивать действия кредиторов по борьбе с мошенничеством на основе своих критериев. В зависимости от результатов этой оценки возможны изменения в сроках «периода охлаждения».

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает возможность микрокредитным компаниям (МКК) предоставлять ипотечные займы.

Ранее в Канске пациент больницы оформил кредит на соседа по палате.