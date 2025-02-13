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Путин подписал закон, защищающий граждан от финансовых мошенников

Путин подписал закон о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на защиту граждан от финансового мошенничества, который вводит «период охлаждения» для потребительских кредитов. Также закон освобождает заемщиков от обязательств по кредитам в случае, если кредитор не соблюдает антифрод-процедуры. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, кредитные и микрофинансовые организации обязаны предоставлять потребительские кредиты с задержкой: не менее четырех часов для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей. Для новой токенизированной карты суммы выше 50 тысяч рублей будут зачисляться через 48 часов с момента ее выпуска.

Из-под «периода охлаждения» исключаются кредиты, при получении которых сложно провести мошенничество, такие как автокредиты, ипотечные кредиты, займы с созаемщиками и поручителями, кредиты на рефинансирование ранее взятых долгов, а также займы на покупку товаров и услуг у юридических лиц и предпринимателей, оформленные без использования интернета.

Банк России будет оценивать действия кредиторов по борьбе с мошенничеством на основе своих критериев. В зависимости от результатов этой оценки возможны изменения в сроках «периода охлаждения».

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает возможность микрокредитным компаниям (МКК) предоставлять ипотечные займы.

Ранее в Канске пациент больницы оформил кредит на соседа по палате.

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