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В Канске пациент больницы оформил кредит на соседа по палате

В Красноярском крае мужчина тайком оформил кредит на соседа по палате
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Shutterstock/FOTODOM

В Канске пациент диспансера оформил кредит на спящего соседа по палате и перевел себе все деньги. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

По данным следствия, 33-летний обвиняемый лежал в одной палате вместе с 43-летним потерпевшим. В один из дней мужчина попросил нового знакомого научить его пользоваться мобильным приложением банка.

Молодой человек откликнулся на просьбу, а заодно и запомнил пароль для входа в систему банковского обслуживания. Дождавшись, когда сосед уснет, злоумышленник достал спрятанный под подушкой мобильный, через приложение оформил на имя соседа кредитную карту на сумму 140 тысяч рублей и перевел несколько тысяч на свою банковскую карту.

В дальнейшем каждую ночь, пока ничего не подозревающий мужчина спал, он проделывал такие же действия, а похищенные деньги тратил на личные нужды. Когда потерпевшему стали приходить SMS с требованием об оплате задолженности, он обратился к главврачу больницы, а тот сообщил о произошедшем в полицию. Мошенника удалось задержать, возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее россиянин похитил сестру и заставил ее переписать на себя квартиру.

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