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Микрокредитным организациям разрешили выдавать ипотеку

Госдума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниями
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает возможность микрокредитным компаниям (МКК) предоставлять ипотечные займы. Документ размещен на официальном сайте системы законодательной деятельности.

Микрокредитные организации смогут выдавать ипотеку в рамках реализации государственных программ на региональном уровне. Важно, чтобы такая компания была учреждена не частным лицом, а субъектом Российской Федерации, которому должны принадлежать все 100% акций. Банк России введет дополнительные требования к таким организациям.

Накануне руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что ипотека в России снова станет доступной только к началу 2027 года.

В январе генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что россияне, которые отдают более 80% своих доходов на погашение кредитов, стали чаще сталкиваться с отказами в получении новых займов. Если до осени 2024 года доля таких клиентов в кредитном портфеле банков достигала 5%, то сейчас она не превышает 3%.

Ранее эксперт назвал сроки накопления на первоначальный взнос по ипотеке.

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