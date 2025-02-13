Путин поручил проверить российские танкеры

Президент России Владимир Путин дал указание Правительству страны совместно с Генеральной прокуратурой провести проверку состояния технике танкерного флота. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Он попросил провести анализ технического состояния судов танкерного флота, разработать меры для повышения их безопасности и, при необходимости, выработать предложения по улучшению контроля за техническим состоянием этих судов, а также за транспортировкой нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, их хранением и перегрузкой.

Как указано в документе, исполнить данное поручение необходимо до 1 июня 2025 года.

В те же сроки следует провести анализ действующих нормативных актов и технической документации, касающихся транспортировки нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, а также определить меры по предотвращению и ликвидации их разливов во время транспортировки, хранения и перегрузки.

23 января Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что море в Севастополе будет обследовать специальное судно.