В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В период действия этой меры на запасные аэродромы сели девять самолетов, которые направлялись в Сочи.

Временные ограничения на работу сочинского аэропорта были введены вечером 13 февраля. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Как писал Telegram-канал Mash, вечером в четверг Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. По его информации, системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по двум дронам.

Незадолго до этого сообщалось, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. По два дрона были сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.