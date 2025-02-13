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Военные сбили беспилотники над Черным морем и Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью и Черным морем
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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные ликвидировали дроны в период с 15:30 до 17:00 мск в четверг, 13 февраля. Отмечается, что по два беспилотника сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу мужчина получил ранения. Его доставили в Валуйскую Центральную районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в Новгородской области дроны ВСУ пытались атаковать линейную станцию «Транснефть Балтика».

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Атаки БПЛА на Россию
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