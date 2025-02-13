Сочи подвергся атаке украинских беспилотников

Сочи подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по двум дронам, сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 13 февраля в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты самолетов. Воздушная гавань пока не принимает и не отправляет авиарейсы. По информации Mash, в аэропорту задержано 12 рейсов.

Недавно средства ПВО уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. По два дрона были сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.