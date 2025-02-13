В России сообщили о резком росте цен на электричество для частных домов

Shot: цены на электричество в России сильно возросли для частных домов

Стоимость электричества для частных домов в ряде российских регионов выросла в 2,5-3 раза после вступления в силу правительственного постановления о дифференциации тарифов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Россияне подводят итоги первого месяца новых тарифов ЖКХ, получая платежки за электроэнергию на 50 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Как пишет Shot, владельцы частных домов, которые используют отопление на электрокотлах, «были шокированы» новой системой оплаты за потребление электроэнергии. Некоторым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа пришли платежные документы на сумму от 35 до 50 тысяч рублей за январь.

В России стали взимать плату за электричество по дифференцированным диапазонам с 1 января текущего года. Главной целью введения подобной системы федеральные власти называли борьбу с нелегальным майнингом криптовалюты.

Как рассказал директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим, сумма хищений электричества в России, осуществляемых «серыми» майнерами, составляет 10 млрд рублей в год.

В декабре правительство России приняло постановление, вводящее запрет «на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе в майнинг-пуле» с 1 января 2025-го до 2031 года.

Ранее россиянам рассказали о главных изменениях оплаты коммуналки с марта 2025 года.