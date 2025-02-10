Россиянам рассказали о главных изменениях оплаты коммуналки с марта 2025 года

В России с 1 марта этого года вступят в силу новые правила начисления платы за коммунальные услуги. Главным станет привязка общей площади помещения к Жилищному кодексу, рассказала 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Правило об общей площади позволит не учитывать в платежках площадь балконов, террас, веранд и лоджий, что предусмотрено в ЖК. В целом в судебной практике это уже реализуется, но теперь появятся официальные нормы, отметила депутат.

«Действительно, до последнего времени было очень много споров: где-то считали с балконами, где-то и лоджиями, где-то без балконов. Данные в ЕГРН, ГИС, ЖКХ или других системах расходились, было много судебных споров», — объяснила она.

Теперь расчет суммы платежек станет прозрачнее, так как отталкиваться они будут от информации о жилье, содержащейся в ЕГРН, а это значит, что дополнительные пространства вроде балкона учитывать не должны, подчеркнула Разворотнева.

Также теперь регионы сами смогут решать, будут ли переходить на систему оплаты отопления только во время самого отопительного сезона. Раньше эта статья расходов чаще распределялась на весь год, из-за чего многие россияне платили за тепло даже летом. Это правило не подразумевает введения каких дополнительных расходов для жильцов, подчеркнула парламентарий. Она также напомнила о предстоящей индексации ЖКУ – с 1 июля на газ тарифы вырастут на 10,3%, на электричество – на 12,6%, повысятся также тарифы на воду.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что тарифы на ЖКУ в 2025 году резко выросли из-за новой структуры расчетов. Так, в декабре данные с приборов учета снимаются раньше срока, например, в середине месяца. Из-за этого в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января.

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