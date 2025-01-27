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Раскрыта сумма хищений электричества в России, осуществляемых «серыми» майнерами

«Известия»: нелегальные майнеры похищают электричество на 10 млрд рублей в год
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сумма хищений электричества в России, осуществляемых «серыми» майнерами, составляет 10 млрд рублей в год. Об этом газете «Известия» сообщил директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

По его словам, добыча криптовалют, выполняемая с нарушением правил, приводит к уменьшению доходов энергетических компаний, росту нагрузки на энергосистемы регионов, износу электросетей, а также пожарам и повреждению имущества.

«По примерным подсчетам, общий ущерб от такой деятельности в России составляет около 10 млрд рублей ежегодно», — сказал эксперт.

Эту оценку изданию подтвердили два источника в отрасли.

В декабре правительство России приняло постановление, вводящее запрет «на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе в майнинг-пуле» с 1 января 2025-го до 2031 года. Добывать криптовалюту запретили в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Запретили майнинг и в некоторых районах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, правда, только на пике энергопотребления. В правительстве уточнили, что в 2025 году это период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Ранее эксперт развеял пять главных мифов про майнинг.

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