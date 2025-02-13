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Прокурор МУС Карим Хан попал под санкции США

США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
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Reuters

Соединенные Штаты ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Соответствующее приложение к указу президента США Дональда Трампа о введении ограничений против МУС появилось на сайте Белого дома.

«Карим Хан, прокурор МУС», — указано в приписке к документу.

6 февраля Трамп наложил финансовые и визовые санкции на Международный уголовный суд за критику и преследование граждан Соединенных Штатов, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

17 марта 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет якобы депортацию детей с Украины.

Ранее в Германии заявили, что прекращение работы МУС станет «величайшей радостью Путина».

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