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Прокуратура серьезно снизила исковые требования к Блиновской

Прокуратура снизила исковые требования к Елене Блиновской на треть
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Государственное обвинение просит снизить исковые требования к блогеру Елене Блиновской более чем на 300 млн рублей в качестве доначисленного налога. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокуратурой уточнены исковые требования к Блиновской и просит взыскать с нее 587 619 316 рублей», — заявила прокурор.

Сумма долга была уточнена с учетом уплаченных за последние месяцы Блиновской денежных средств.

Также прокурор назвал полностью доказанной вину Елены Блиновской в неуплате налогов и других финансовых махинациях. Прения сторон продолжаются. Ожидается, что прокурор назовет меру наказания, которую считает справедливой для предпринимательницы.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru»‎.

Ранее родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами.

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