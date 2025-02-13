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В Сочи произошло землетрясение

МЧС: землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Сочи произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

Отмечается, что подземные толчки почувствовали очевидцы микрорайона Макаренко, они же и проинформировали спасателей об этом.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ESMC), эпицентр землетрясения находился на глубине 22 км — на расстоянии 28 км к северу от города.

Накануне в окрестностях Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки зафиксировали на глубине 5 км. Эпицентр сейсмического явления находился в 2 км к юго-западу от Туапсе и в 77 км к северо-западу от Сочи.

4 февраля сообщалось, что остров Санторини, который находится в Греции, пришлось покинуть тысячам местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Люди покидали остров на автомобилях и паромах, фиксировались сотни подземных толчков, также объявлялась угроза цунами.

Ранее в России разработали новый метод изучения землетрясений.

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