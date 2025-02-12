Землетрясение произошло в районе Туапсе

В окрестностях Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 5 км около 16:40 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр сейсмического явления находился в 2 км к юго-западу от Туапсе и в 77 км к северо-западу от Сочи.

Утром 12 февраля в МЧС сообщили, что у побережья Чукотского автономного округа произошло землетрясение магнитудой 4,2.

9 февраля в акватории Карибского моря произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Как рассказали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (ESMC), очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

На этом фоне жителей населенных пунктов, расположенных на западном побережье Пуэрто-Рико, предупредили об угрозе образования цунами. По данным газеты El Nuevo Dia, власти не объявляли эвакуацию населения, но попросили граждан держаться подальше от воды.

Ранее в России разработали новый метод изучения землетрясений.