Генконсульство РФ выясняет наличие россиян среди пострадавших при наезде авто в Мюнхене

Генконсульство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Мюнхене

Генконсульство России в Бонне уточняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом заявили в диппредставительстве.

Наезд произошел 13 февраля во время демонстрации профсоюзов Verdi. По информации издания Bild, в результате случившегося пострадали 20 человек. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.

20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате пострадали 68 человек. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Водителя автомобиля задержали. Как заявил премьер-министр Саксонии — Анхальт Райнер Хазелофф, им оказался выходец из Саудовской Аравии, врач по образованию, работающий в Бернбурге (около 300 км от Магдебурга). По словам Хазелоффа, задержанный живет в ФРГ с 2006 года.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.