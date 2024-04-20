На автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей

Не менее 15 человек пострадали в Германии при аварии с участием 29 автомобилей. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что авария произошла в баварском округе Верхняя Франкония на автобане. К инциденту привела непогода — ливень с градом. Размер ущерба оценивается в €250-300 тыс.

К месту ДТП прибыли около 130 пожарных, 70 спасателей. Были задействованы четыре вертолета — три спасательных и один полицейский.

До этого стало известно о ДТП с 19 пострадавшими в турецкой Анталье. В городе Серик корпоративный автобус врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Перед этим водитель транспортного средства совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с обгонявшим его такси.

Все пострадавшие были гражданами Турции, они работали в отеле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшего.

Ранее в Самарской области после массовой аварии в больницу попали шесть человек.