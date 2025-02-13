Сотруднице Липецкой станции аэрации понадобилась операция после атаки БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников на Липецк пострадала 48-летняя сотрудница станции аэрации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Роман Ченцов.

«Один из обломков [БПЛА] упал на территорию Липецкой станции аэрации. Пострадала 48-летняя женщина — сотрудница предприятия. С осколочными ранениями ее доставили в больницу. Уже завершили операцию. На данный момент она в реанимации в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил, что пострадавшей и ее семье окажет помощь.

В ночь на четверг российские военные отразили атаку беспилотников на Липецкую область. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 БПЛА.

Украинские дроны с 3:30 мск атаковали еще и город Елец, местные жители слышали много «хлопков и жужжаний». Из-за атак в некоторых районах Липецка отключили электричество.

Ранее появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области.