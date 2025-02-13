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Губернатор сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область

Губернатор Артамонов: над Липецкой областью уничтожили 12 дронов ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Сегодня ночью военные отразили атаку беспилотников на Липецкую область. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, за ночь над территорией области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 БПЛА.

«Липецкая область под надежной защитой. Спасибо всем, кто стоит на страже нашей безопасности, кто ежедневно выполняет сложную и ответственную работу, защищая регион», — написал Артамонов.

Липецкая область этой ночью подверглась массированному налету БПЛА. Украинские дроны с 03:30 мск атаковали еще и город Елец, местные жители слышали много «хлопков и жужжаний». Из-за атак в некоторых районах Липецка отключили электричество, а при падении обломков дрона пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации. Пострадавшую с осколочными ранениями госпитализировали.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, на территории области идет работа средств противовоздушной обороны и подавления. Также на местах прилетов работают энергетики. В ближайшее время они намерены завершить переподключение потребителей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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