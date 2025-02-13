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Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

Mash опубликовал видео ночной атаки украинских беспилотников на Липецкую область
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Shutterstock

Telegram-канал Mash опубликовал кадры из Липецкой области, которая подверглась ночной атаке беспилотников ВСУ.

На кадрах слышен вой сирены, предупреждающей об опасности, после чего раздалось несколько звуков, похожих на взрывы. По предварительной информации, в промышленной части Липецка прозвучало 12 взрывов.

Липецкая область этой ночью подверглась массированному налету БПЛА. Украинские дроны с 03:30 мск атаковали еще и город Елец, местные жители слышали много «хлопков и жужжаний». Из-за атак в некоторых районах Липецка отключили электричество, а при падении обломков дрона пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации. Пострадавшую с осколочными ранениями госпитализировали.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, на территории области идет работа средств противовоздушной обороны и подавления. Также на местах прилетов работают энергетики. В ближайшее время они намерены завершить переподключение потребителей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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